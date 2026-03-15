中东战争持续 川普吁全球协力护航荷莫兹海峡

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（法新社巴黎14日电） 中东战争仍未停歇，美国总统川普今天呼吁各国协助确保穿越荷莫兹海峡这一关乎全球能源运输的重要航道的航运安全。以下为法新社汇整的中东战争最新重点。

●美以动向

美国总统川普（Donald Trump）呼吁中国、法国、日本、韩国、英国等派遣军舰，协助维护关乎全球石油供应要道的荷莫兹海峡（Hormuz Strait）安全。

川普在社群媒体发文表示：「全球经由荷莫兹海峡运油的国家必须负责维护这条航道，我们会大力协助！」

以色列方面，以军证实昨天在德黑兰（Tehran）击毙伊朗情报高官贾拉里-纳萨卜（Abdollah Jalali-Nasab）与沙里亚特（Amir Shariat），这两人甫接手2月28日身亡的「哈塔姆安比亚中央总部」负责人阿萨迪（Saleh Asadi）的职务。

●伊朗动向

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）回应美国官员有关伊朗新任最高领袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）受伤一事，说56岁的穆吉塔巴「没有问题」且「昨天已经发出讯息，并将履行职责」。

●油价股汇动态

布兰特原油本周大涨11%，13日收在103.14美元。自战争爆发以来，累计涨幅已超过42%，股市则应声走跌。

●其他国家及组织

韩国出动军机执行「前所未闻」的撤离行动，自中东撤离204名国民及另外7名外籍人士，预计当地15日下午返回南韩。

在巴林，首都麦纳玛（Manama）清晨传出爆炸声。自伊朗开始发动攻击以来，巴林已拦截125枚飞弹和203架无人机，这些攻击造成该国两人丧生，邻近波湾国家另有24人遇害。

在伊拉克，两名维安消息人士告诉法新社，今天深夜有无人机直冲巴格达机场园区，但已在园区外被击落；另一名消息人士则说，坠落的无人机在园区外引发大火。这个园区除了有军事基地，还有一座美国外交机构。

在黎巴嫩，卫生部表示，自以色列与伊朗支持的黎巴嫩激进组织真主党（Hezbollah）交战以来，以色列炮火已击毙826人，包括65名妇女和106名儿童，另有2009人受伤。

在沙乌地阿拉伯，伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）宣称已朝驻扎在艾卡吉（Al-Kharj）地区的美军发射多枚飞弹。沙国方面尚未立即证实此事，不过国防部先前曾表示，拦截了6枚飞向艾卡吉的弹道飞弹。

在约旦，军方表示，伊朗朝约旦发射的85枚飞弹与无人机中，有79枚遭到拦截。

此外，受到战争影响，原定在巴林与沙乌地阿拉伯举行的世界一级方程式赛车（F1）大奖赛已被取消。