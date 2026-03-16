中东战争第3周 川普指伊朗欲和谈但领导层遭击毙

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天表示，随着战争进入第3周，美国正与伊朗进行谈判，但德黑兰方面尚未准备好达成结束战争的协议。

当被问及是否正透过外交手段来结束这场席卷中东、动荡全球市场的冲突时，川普在空军一号上对记者表示：「是的，我们正在与他们对话。」但未具体说明此类谈判的性质。 川普说：「但我认为他们还没准备好。不过，他们已经非常接近（达成协议）了。」 伊朗外交部长此前曾否认与美国进行过任何谈判。

川普表示，他不确定自己是否想达成结束战争的协议，「因为首先，没有人知道你在跟谁谈判，他们的大部分领导层已经被击毙」。

伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khameini）以及其他数十名伊朗官员，已于2月28日美以联军发动攻击的首日丧生。 然而川普坚称：「他们非常想要达成协议。」

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗对与美国谈判不感兴趣，藉此反击川普的立场。

阿拉奇今天接受专访时说：「我们足够稳定且强大。我们只是在保卫我们的人民。」

他说：「我们看不出有任何理由要与美国人交谈，因为当他们决定攻击我们时，我们原本就正在与他们对谈。与美国人谈判并非什么好的经验。」