中东战事延烧多国忧心 IAEA促克制避免核事故风险

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎27日电） 中东战争持续扩大，以色列空袭伊朗核设施引发国际原子能总署呼吁军事克制，而巴基斯坦等国则积极展开调停。与此同时，叶门叛军警告将参战，沙乌地则成功拦截瞄准利雅德的飞弹。

在以色列攻击包括一座铀处理厂在内的两处伊朗核设施后，联合国国际原子能总署（IAEA）再次呼吁在战争中保持「克制」。国际原子能总署在社群平台X表示：「国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）重申呼吁军事克制，以避免任何核事故的风险。」

土耳其安卡拉当局表示，巴基斯坦、沙乌地阿拉伯、埃及和土耳其之间的会谈可能于本周末在巴基斯坦举行。随着冲突拖延，巴基斯坦已成为伊朗和美国之间的关键调解人，伊斯兰马巴德（Islamabad）当局担任双方讯息传递的桥梁。

沙乌地表示，军方「拦截并摧毁」了一枚瞄准首都利雅德（Riyadh）地区的飞弹。而在黎巴嫩战线，以色列军方袭击贝鲁特（Beirut）南郊，声称目标是伊朗支持的激进组织真主党（Hezbollah）；真主党则表示战士已与使用轻、中型武器的以色列敌军发生冲突。

叶门的「青年运动」（Houthi）叛军则发出警告，若对伊朗的攻击持续，或有更多国家加入冲突，他们将参战。这项声明引发外界对冲突进一步扩大至整个区域的担忧。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）在一场论坛表示，这场战争不太可能导致伊朗「政权更迭」。他以阿富汗战争为例指出：「如果那是目标，我认为无法达成，过去的冲突多半以失败告终。」