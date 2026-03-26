中东战事引发不实讯息潮 假称台湾天然气供应告急

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（法新社台北26日电） 官员指出，台湾已成为一波网路假消息的攻击目标，这些讯息声称由于中东战事造成供应中断，台湾的天然气供应即将完全耗尽。

这些在中文社群媒体平台上已累积数千次观看的不实贴文，包含一种持续性的说法，即由于伊朗限制油轮通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），台湾将在11天内耗尽液化天然气（LNG），并面临停电。

法新社事实查核人员发现，大约有20几篇来自中国帐号的抖音贴文在推动这种论述，其中许多重复使用相同的影片脚本。

一些贴文还批评台湾去年关闭核反应炉的决定，而另一些则宣传北京提出的「和平统一」方案，将这个方案作为实现能源安全的途径。

台湾当局已驳斥这些谣言，称3、4月的液化天然气储备充足。

经济部长龚明鑫3月9日于脸书（Facebook）发布的影片中表示，天然气会断气的说法，「那是不可能的事情」。他强调，台湾天然气来源多元，其中来自卡达的气源约占3分之1，其余6成多到7成由其他来源供应，整体供气结构没有问题。

国安官员上周告诉记者，除了中国媒体外，他们正在监控由台湾「协作者」散播的与燃料相关的不实讯息。

他们在YouTube和TikTok上发现了由人工智慧（AI）生成的内容，这些内容推动一种「一致的论述」，即台湾可能陷入「非常严峻的处境」，并提问「如果台湾被围困」会发生什么事。

国安官员表示：「它的运作方式是透过制造情境，让台湾人民…对政府感到担忧，或不断想像如果有一天发生封锁，我们会对能源失去信心。」