中东战火未歇 最新发展一次看

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（法新社巴黎15日电） 美国总统川普施压北约盟国和中国协助疏通荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），并表示他可能延后本月底与中国国家主席习近平的会谈。以下为中东战争最新发展。

●美以动向

川普今天表示，美国已在与伊朗谈判，但德黑兰当局尚未准备好达成协议结束战争，「我认为他们还没准备好，不过他们已经非常接近」。伊朗外长稍早已否认与美国进行任何谈判。

荷莫兹海峡目前遭到伊朗封锁。川普在「金融时报」（Financial Times）今天刊登的访问中警告，若盟国未能协助疏通荷莫兹海峡，北大西洋公约组织（NATO）将面临「非常不利」的未来。川普也施压中国协助疏通这条关键航道，并提到他可能延后预计本月底登场的「川习会」。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）办公室说，川普和施凯尔通话，谈论荷莫兹海峡重新开放的「重要性」。

以色列方面，以色列军方发言人在电视简报中表示：「我们在伊朗仍有数千个目标，而且每天都在确认新的目标。」

根据以色列有关当局说法，伊朗不断向以色列发射飞弹后，至少8人受伤，其中至少两枚飞弹含集束弹药。

以色列今晚对黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）南部郊区发动新一波空袭。以军表示正在袭击黎巴嫩真主党（Hezbollah）在贝鲁特的基础设施。

以色列表示将于18日局部重启加萨走廊（Gaza Strip）与埃及之间的拉法（Rafah）边界关卡。以色列先前对伊朗发动空袭时关闭拉法边界关卡。

●伊朗动向

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）在今天刊登的访问中表示，伊朗无意与美国谈判，反驳川普称伊朗想达成协议结束战争的说法。

阿拉奇在当地时间16日表示，以色列轰炸德黑兰燃料库构成「生态灭绝」，因为这会长期威胁居民健康。

伊朗媒体报导，伊朗劳工部长宣布最低工资将调涨逾60%。数月前伊朗严峻经济局势引发一波反政府抗议潮。

国家媒体报导，伊朗女子足球队队长甘巴里（Zahra Ghanbari）撤回在澳洲的庇护申请，成为第5位改变心意的团队成员。

伊朗女足队本月稍早在澳洲参加亚洲杯（Asian Cup）足球赛时一度拒唱国歌，伊朗国营电视台称他们是「战时叛徒」后，外界对球员安全的疑虑升高。随后部分成员向澳洲提出庇护申请。

●油价股汇动态

国际能源总署（IEA）表示，亚洲和大洋洲的战略石油储备将「立即」释出，美洲和欧洲最快则是本月底。各国政府试图遏止战争导致的油价飙升。

国际油价当地时间16日在每桶100美元附近徘徊，股市呈现波动。

●其他国家及组织

联合国驻黎巴嫩临时部队表示，维和人员在黎巴嫩南部3度遭人开火袭击，「很可能是非国家武装团体」开火，两天前另一个据点也遇袭。

黎巴嫩卫生部表示，在以色列与黎巴嫩武装团体真主党作战两周期间，以方的攻击已导致黎巴嫩境内850人丧生，包括66名女性、107名儿童及32名医护人员，另有2105人受伤。

获得伊朗支持的真主党表示，麾下战士以「先进飞弹」锁定以色列特拉维夫（Tel Aviv）以南的帕勒马希姆（Palmachim）空军基地攻击。

巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）消息人士告诉法新社，以色列对黎巴嫩南部锡登（Sidon）地区发动空袭，造成哈玛斯官员塔哈（Wissam Taha）死亡。

在伊拉克，有关当局表示，美国外交设施所在的巴格达机场园区遭到火箭攻击，造成5人受伤。

在科威特，义大利军方说，驻有义军和美军的科威特赛勒姆空军基地（Ali Al Salem）遭到无人机攻击，所有人员皆平安。

在杜拜，市政府说，杜拜机场航班在当地时间16日暂时停飞。稍早附近一起「无人机相关事件」引发火灾。杜拜媒体办公室说，这起事件波及一座燃料槽，随后又说有关当局已扑灭火势，目前未传出人员伤亡。

在法国，总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他已告诉伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian），针对法国利益攻击「令人无法接受」。上周一架伊朗设计的无人机在伊拉克库德斯坦自治区（Iraqi Kurdistan）造成1名法军丧生。

马克宏与裴泽斯基安通话后在社群平台X上表示：「我呼吁他立即制止伊朗对区域各国发动令人无法接受的攻击行动，无论是直接袭击还是透过代理人，例如在黎巴嫩和伊拉克。」