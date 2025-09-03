中国九三阅兵6大看点

（法新社北京3日电） 中国今天在北京举行大规模阅兵，展示包括无人潜航器、巨型飞弹和雷射武器等最新装备，以凸显其军力。军事专家密切关注这次阅兵，以下是6大看点。

●长程洲际弹道飞弹

今天亮相的东风5C洲际弹道飞弹（ICBM）是中国军事科技的一项重要升级。中国民族主义官方小报「环球时报」宣称，这款庞大的液态燃料核子武器能够打击地球上任何地点，且「随时保持戒备」。

●无人潜航器

中国这次用长卡车载运展示2新款超大型鱼雷状无人潜航器AJX002与HSU100。国防分析师勒克（Alex Luck）告诉法新社，前者「据推测应属于侦察用途」，后者则「较为神秘，但据说有布雷能力」。

根据海军新闻（Naval News）报导，中国虽在水面海军力量上仍落后美国，但其拥有世界最大量的超大型无人潜航器（XLUUV）发展计画，且至少有5款机器已下水。

●超音速飞弹

今天游行中可见4新款长数公尺的反舰飞弹，分别是鹰击15、鹰击17、鹰击19和鹰击20。这些飞弹可从舰艇或飞机发射，专为对大型船只造成严重破坏。

其中鹰击17、鹰击19和鹰击20还可能具有极音速能力，意味飞行速度至少可达音速的5倍。

●雷射武器

这次阅兵亮相的还有代号LY-1的雷射武器，外观是配有蓝色萤幕的白色巨大装置。之前在社群媒体平台X上1个与中国军方有关联的帐号已大肆宣传这是「世界最强大的雷射防空系统」。

勒克指出，外界在去年8月左右首次见到这套装置的技术资料，但当时还无清晰影像。他认为「舰载型」的LY-1现在「看来至少已进入进阶测试阶段」。

这种所谓导能武器（directed-energy weapon）能以高精准度造成重大破坏，且单次发射成本低廉，美国也在积极研发中。

●其他无人机

除了无人潜航器，北京今天也展示数款水面、空中和地面无人机。其中水面无人机可用于海上军事行动，勒克表示，这种无人机可视导航需要在进出港口时载人，且很可能专为水雷作战，尤其用于除雷。

至于空中和地面无人机，则囊括无人机一系列多元能力的其他部分，包括后送、运送物资弹药及侦察。

●雷达

预警雷达技术是这次阅兵的一大重点，地面游行中可见数台这类大型侦测装置，空中则有配备相关雷达的军机低空飞过，展现解放军的监侦能力。

中国的空警600预警机今天首度公开亮相。根据中国国营英文媒体「中国日报」（China Daily）报导，这款预警机专为用于航空母舰而设计，预计几个月后将开始在福建舰服役。