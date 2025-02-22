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中国军舰海上演习 纽西兰：遵义号驱逐舰发射实弹

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（法新社威灵顿22日电） 纽西兰政府官员表示，一艘中国海军驱逐舰在澳洲和纽西兰之间的海域演习时发射实弹；澳洲当局说，中国军舰还发布致使民航班机改道的警报。

尽管澳洲和纽西兰关切演习并未事先告知，中国军舰还是在两天内于塔斯曼海（Tasman Sea）国际水域举行第2次演习。

自从上周在澳洲外海发现衡阳号护卫舰、遵义号驱逐舰及微山湖号补给舰这3艘中国海军军舰以来，澳洲和亲密盟友纽西兰一直密切监视。

纽西兰国防部长柯林斯（Judith Collins）办公室发表声明说，纽西兰海军护卫舰的官兵「观测遵义号主炮发射了实弹，如同类似演习期间预料之中的情况」。

柯林斯办公室说，这3艘中国军舰当时在塔斯曼海国际水域。

办公室说：「正如昨天所发生的情况，中国舰队透过无线电通报实弹射击的意图。」

「国防部正与纽西兰民航局合作，确保已告知所有飞机。保障这个海域里的所有人员、飞机和船只的安全，仍是我们的首要关切。」

澳洲今天表示，北京尚未就21日的演习给与令人满意的说明，在这次演习中，中国军舰发布令人不安的实弹射击警告，迫使民航班机改道。

澳洲说，在昨天的演习中，尽管中国舰队临时部署一个漂浮射击目标，但「没有听到或看到」中国舰队「武器射击」。（译者：林沂锋/核稿：曹宇帆）

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