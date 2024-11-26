中国商船疑与海底电缆遭断有关 丹麦称正与中方谈判

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（法新社哥本哈根25日电） 两条波罗的海电缆被切断后，丹麦一直在监控一艘停泊其外海的中国船只。丹麦今天表示，正针对这艘船与中国谈判。瑞典则希望这艘中国商船移往瑞典海域，以利该国调查。

丹麦外交部在发给法新社的声明中表示，「正在和与此案最相关的国家持续对话，其中包括中国」。

外交部补充说，无法提供有关「外交对话」的任何细节。

瑞典波罗的海（Baltic Sea）海域内的两条海底电缆，有一部分于本月17、18日遭切断。

瑞典和芬兰警方已立案调查，欧洲官员先前曾说他们怀疑「破坏行为」与俄罗斯入侵乌克兰有关；克里姆林宫斥责这些评论「荒谬」、「可笑」。

追踪船只行踪的网站资料显示，这两条电缆被切断时，中国商船伊鹏3号都曾行经附近，但没有迹象显示这艘船涉及破坏事件。

伊鹏3号自19日起即在瑞典和丹麦之间狭窄的喀得加（Kattegat）海峡下锚。

中国外交部否认在这起事件负有任何责任。

中国外交部发言人22日表示：「中方目前正与包括丹麦在内的有关各方，透过外交管道保持顺畅沟通。」

丹麦海军20日表示对伊鹏3号进行监控。鉴于伊鹏3号位在公海，局限了丹麦有关当局介入的可能性。