中国建筑师俞孔坚巴西坠机身亡

（法新社圣保罗24日电） 巴西警方今天表示，中国知名建筑师俞孔坚昨晚在巴西西部南马托格罗索州（Mato Grosso do Sul）发生的小型飞机坠毁事故中遇难，机上还有两名纪录片制作人。

62岁的俞孔坚被视为永续城市规划领域的领军人物，他提出所谓的「海绵城市」概念，以自然为基础解决方案，取代传统以排水为主的混凝土基础设施，透过吸收和储存水分，来应对洪灾与水资源短缺问题。

屡次获奖的俞孔坚当时正在巴西拍摄与其作品相关的纪录片。

警方表示，目前还不清楚飞机失事原因。

另外3名罹难者分别是纪录片制作人费拉兹（Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz）和克里斯皮姆（Rubens Crispim Jr），以及拥有这架小飞机的飞行员。

巴西建筑与城市规划委员会（Council of Architecture and Urbanism）最近曾邀请俞孔坚在国际会议上演说，委员会表示，俞孔坚的「海绵城市」理念已在全球250座城市完成1000多项计画。

委员会在声明中说：「他的贡献影响了中国和其他国家的环境公共政策。」

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也在声明中表示，对这起事故感到悲痛与震惊。

他说：「在气候变迁的时代，俞孔坚以其结合生活品质与环境保护的海绵城市理念，成为全球典范。」（编译：刘文瑜）