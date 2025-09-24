The Swiss voice in the world since 1935

中国建筑师俞孔坚巴西坠机身亡

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社圣保罗24日电） 巴西警方今天表示，中国知名建筑师俞孔坚昨晚在巴西西部南马托格罗索州（Mato Grosso do Sul）发生的小型飞机坠毁事故中遇难，机上还有两名纪录片制作人。

62岁的俞孔坚被视为永续城市规划领域的领军人物，他提出所谓的「海绵城市」概念，以自然为基础解决方案，取代传统以排水为主的混凝土基础设施，透过吸收和储存水分，来应对洪灾与水资源短缺问题。

屡次获奖的俞孔坚当时正在巴西拍摄与其作品相关的纪录片。

警方表示，目前还不清楚飞机失事原因。

另外3名罹难者分别是纪录片制作人费拉兹（Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz）和克里斯皮姆（Rubens Crispim Jr），以及拥有这架小飞机的飞行员。

巴西建筑与城市规划委员会（Council of Architecture and Urbanism）最近曾邀请俞孔坚在国际会议上演说，委员会表示，俞孔坚的「海绵城市」理念已在全球250座城市完成1000多项计画。

委员会在声明中说：「他的贡献影响了中国和其他国家的环境公共政策。」

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也在声明中表示，对这起事故感到悲痛与震惊。

他说：「在气候变迁的时代，俞孔坚以其结合生活品质与环境保护的海绵城市理念，成为全球典范。」（编译：刘文瑜）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团