中国放宽禁令 德国厂商获准再次出口安世半导体晶片

2 分钟

（法新社法兰克福7日电） 一家德国汽车零组件供应商今天指出，他们已获准再次从中国出口安世半导体晶片。德国总理梅尔茨称这是争端「缓和的正面讯号」，这场争端之前令各大车厂忧心不已。

荷兰官员9月已实际接管总部位于荷兰的晶片制造商安世半导体（Nexperia），这家公司由中国企业闻泰科技持有，而闻泰则被认为受北京政府支持。

中国以禁止再出口安世半导体晶片作为回应，引发汽车制造商警告，因这些晶片是车载电子系统关键零组件，可能导致生产中断。

然而，中国政府日前宣布，部分晶片将可获出口禁令豁免。据报，这是中国国家主席习近平与美国总统川普达成贸易协议的一部分。

供应感测器与显示器给多家汽车大厂的德国欧摩威公司（Aumovio）表示，他们「已获得中国政府签发的出口许可，得以出口安世半导体晶片」。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）在巴西出席气候会谈时表示，德国与荷兰已就此事与中国展开谈判。

他表示：「有正面的讯号显示出货可以重新启动…我与荷兰总理交谈后，相信这件事会顺利解决。」

荷兰政府以「国安考量」为由接管安世半导体，并指控这家公司执行长管理不善。

中国则指责美国介入此案。美国去年将闻泰科技列入「威胁美国国家安全」的企业名单之中。（编译：徐睿承）