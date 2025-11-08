中国科研船停靠库克群岛 考察深海采矿潜力

（法新社库克群岛8日电） 中国科研船「大洋号」今天停靠库克群岛，考察这个南太平洋国家深海采矿潜力。随着美中两国对这一新兴产业的关注日增，深海采矿成为区域竞争的新焦点。

库克群岛海床矿产管理局表示，「大洋号」停靠在阿瓦蒂乌港（Avatiu），目前正在进行「科学研究航程」。

库克群岛周围广大海床区域遍布多金属结核，这种块状岩石蕴含稀土及钴、镍和锰等关键矿物。库克群岛拥有全球最大规模多金属结核矿藏之一，并于今年稍早与中国签署争议性的深海采矿合作协议。

由于现有的关键矿物供应链易受贸易争端影响，美国与中国今年双双加强投入备受争议的深海采矿产业。钴、镍等关键矿物是电动车、可充电电池与先进军事科技的重要原料。

美国今年8月也和库克群岛签署合作协议，推动深海采矿研究。

法新社照片显示，长约100公尺的「大洋号」今天上午驶入库克群岛港口停泊，船身印有中国大洋矿产资源研究开发协会标志。该协会负责中国的海底矿产探勘作业。

中国科研船过去曾被外界质疑以科学研究之名，从事监测与军事活动。太平洋岛国帛琉曾于2021年指控「大洋号」未经许可进入其专属经济区。

这次「大洋号」抵达库克群岛，距离美国国家海洋暨大气总署（NOAA）支持的深海研究航程结束不到一个月。

尽管深海采矿探勘已相当深入，但目前尚无任何国家或企业展开商业化开采。环保人士忧心，深海采矿恐造成海洋生物栖地被掩埋，重型机具噪音也可能干扰海洋生物迁徙。

