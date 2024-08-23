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义大利西西里岛船难寻获最后1具遗体 据信为英国科技大亨之女

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（法新社波尼切洛23日电） 数天前1艘超级游艇在义大利西西里岛外海遭遇风暴后沉没，潜水员今天搜寻最后1名失踪者时寻获1具遗体，据推测是确认已死于这起船难的英国科技大亨林奇的女儿汉娜．林奇。

义大利海岸防卫队向法新社证实前述消息，这使8月19日清晨西西里岛（Sicily）外海的「贝氏号」（Bayesian）游艇沉没事故最终死亡数来到7人。

知名科技企业家林奇（Mike Lynch）和其他5人的遗体都已经在昨天之前被打捞起来，林奇的18岁女儿汉娜．林奇（Hannah Lynch）是最后1位失踪者。

今天打捞起的遗体移至西西里首府巴勒摩（Palermo）的医院太平间后，预计就会开始正式确认死者身分并验尸。

相关当局已对这起沉船事件展开司法调查，海事专家则感到困惑，因为他们认为，义大利高级游艇制造商Perini打造的「贝氏号」应该能承受住19日的风暴。

游艇船长柯特费德（James Cutfield）、8名幸存船员和乘客已接受警方询问，但他们尚未公开发表评论。负责调查的检察官预计明天召开记者会。

林奇日前邀请友人搭乘豪华游艇「贝氏号」旅游，19日清晨却在巴勒摩以东的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭遇强烈风暴袭击后沉没，船上22人有15人立刻获救。

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