乌克兰与美特使举行「实质」会谈

（法新社基辅18日电） 乌克兰安全事务首长今天表示，基辅已就安全与经济议题，与美国总统川普的女婿库许纳以及特使魏科夫举行「实质」会谈，预期本周在瑞士达沃斯（Davos）还将有进一步讨论。

乌克兰总统泽伦斯基表示，他希望能在达沃斯与美国签署有关安全保障的文件，并指出其团队已在美国进行了数轮会谈。

乌克兰国家安全与国防事务委员会主席乌梅洛夫（Rustem Umerov）在社群媒体上表示：「我们就经济发展与繁荣计画，以及对乌克兰的安全保障，进行了实质讨论。」

他补充指出，更多会谈将于本周的达沃斯世界经济论坛（World Economic Forum）期间举行。

这些会谈之际，正值俄罗斯入侵乌克兰即将届满4周年，俄方在严寒冬季持续轰炸乌克兰能源设施，基辅部分地区在低至摄氏零下12度的气温下仍无暖气。

乌克兰代表团与库许纳（Jared Kushner）、魏科夫（Steve Witkoff）以及美国陆军部长德里斯科（Dan Driscoll）举行了会谈。基辅希望盟友能就战后安全保障提供更明确立场。

泽伦斯基在晚间谈话中表示：「已经进行好几轮谈判，他们正在拟定结束战争所需的文件。」

他表示，他怀疑俄罗斯是否真心希望结束入侵，并认为莫斯科更专注于「飞弹攻击」以及逼迫乌克兰陷入「停电」。

泽伦斯基指出，俄罗斯每晚都在攻击乌克兰的能源电网。他补充说，全国约有5万8千名工人正全力抢修「电网、发电设施以及暖气系统」。