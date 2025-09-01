乌克兰前国会议长遭枪击身亡 犯嫌落网并招供

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅1日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，前国会议长帕鲁比（Andriy Parubiy）遭枪击丧生，犯嫌已落网，并已向调查人员做出初步供述。

乌克兰内政部长发声明指出，8月30日的枪击案是经过精心策划的，呼应泽伦斯基强调此案属于蓄意阴谋的说法。

帕鲁比在西部城市利维夫（Lviv）遇害身亡。他是乌克兰2004年和2014年亲欧抗议活动的重要人物。

泽伦斯基表示，内政部长克利孟科（Igor Klymenko）与安全局长马列克（Vasyl Maliuk）已向他通报这次逮捕行动。

泽伦斯基与检察总长克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）谈话后，随后发文表示：「犯嫌已经做出初步供述。目前正进行紧急调查行动，以厘清这起谋杀案的所有情况。」

克利孟科在Telegram发文表示，数十名警察与安全部门人员参与这次逮捕行动，并在乌克兰西部的赫梅利尼茨基州（Khmelnytsky）将犯嫌缉捕归案。

他还说：「目前不会透露太多细节。我只能说，这起犯罪经过精心策划：死者的行踪被掌握，路线安排妥当，逃跑方案也想好了。」