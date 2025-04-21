乌克兰前线仍见炮火 俄乌互控未遵守复活节休战

afp_tickers

3 分钟

（法新社基辅20日电） 尽管俄罗斯宣布在复活节期间休战30小时，但在乌克兰顿内茨克（Donetsk）地区前线附近，东正教神职人员主持复活节礼拜时，又一次听见震耳欲聋的爆炸声。

神职人员弗拉迪米尔（Volodymyr）在爆炸发生后告诉法新社记者说：「在纪念耶稣基督复活的复活节…这就是他们所谓的休战。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）昨天出乎意料宣布，因为复活节而在乌克兰实施30小时停火，他下令俄军停止一切战斗活动，时间持续到格林威治标准时间20日晚间9时。

蒲亭此举令各界对俄罗斯2022年2月挥军乌克兰以来最重大的停火行动燃起希望。

然而，乌克兰官兵说，在复活节当天，俄乌两国军队之间的战斗并未停歇；但也有人告诉记者，部分地区的战斗强度已暂时减弱。

战争烟硝弥漫至今，炮火隆隆已是日常，弗拉迪米尔并未受到影响，如常拜访乌军军营，为一些无法回家过节的军人带来祝福。

一名无人机部队指挥官则告诉法新社说，俄罗斯在扎波罗热州（Zaporizhzhia）南部和哈尔科夫州（Kharkiv）东北部的活动都有减少。

一名在边境城市苏米（Sumy）作战的军官表示，俄罗斯炮兵今天没有开炮。

此外，法新社记者站在距离前线10几公里的乌东城市康斯坦丁诺夫卡（Kostyantynivka）一个制高点，湛蓝天空下几乎看不见平时常见的浓烟，但每隔几分钟仍会传来爆炸声。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，俄军继续对前线地区进行炮击。

俄国国防部反指乌克兰违反休战、发动攻击，而俄方已击退乌克兰的攻击企图。（译者：纪锦玲）