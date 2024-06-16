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乌克兰和平峰会落幕发布公报 促俄乌展开停战对话

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（法新社布尔根施托克16日电） 乌克兰和平峰会今天落幕，数十个与会国家在峰会最终公报一致同意基辅当局应该与俄罗斯就结束战争进行对话，各国同时力挺维持乌克兰的独立和领土完整。

超过90个国家参与了瑞士布尔根施托克（Burgenstock）举行的为期2天「乌克兰和平峰会」，这场会议目的在于，要就如何结束莫斯科当局长达27个月的入侵行动凝聚世界各国意见。

这场峰会的最终公报指出：「我们相信，需要各方的参与及对话，才能实现和平。」 然而，并非所有与会国都支持这份公报，印度、沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国并未列入峰会现场萤幕显示的支持国家名单。 公报内容也重申，对于「包括乌克兰在内所有国家领土完整」的承诺。

最终公报还敦促俄乌两国「全面交换」战俘，并将所有「遭到遣送出境和非法迁徙」的乌克兰孩童送回国。

今天峰会的工作小组也商讨了全球粮食安全和核安全议题。公报指出，「粮食安全绝不能以任何形式遭到武器化」，并强调进入黑海（Black Sea）和亚速海（Azov Sea）港口对于全球粮食供应「至关重要」。

各国更呼吁将乌克兰札波罗热核电厂（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的控制权交还基辅当局。

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