乌克兰和平计画 川普团队与基辅代表团展开磋商

（法新社海蓝戴尔海滩30日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天在佛罗里达州与乌克兰代表团正式启动事关重大磋商。华府积极推动结束俄罗斯对邻国乌克兰的战争。

美国特使魏科夫（Steve Witkoff）和总统川普女婿库许纳（Jared Kushner）也与会。

乌克兰代表团由国家安全与国防事务委员会秘书乌梅洛夫（Rustem Umerov）率团。

乌梅洛夫在会谈开始时指出：「我们将讨论乌克兰的未来、乌克兰的安全、如何防止侵略再度发生、乌克兰的繁荣，以及如何重建乌克兰。」

他在社群媒体X发文表示，会谈进行期间他与总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）保持「持续联系」。

美国、乌克兰、欧洲一周前在日内瓦展开三方协商，预期这场佛州会谈将会在这个基础上展开。

华府提出一项结束这场逾3年冲突的计画，正寻求莫斯科和基辅予以批准而最终敲定。

未徵询乌克兰欧洲盟友意见下起草的初版28点方案主张基辅撤出东部顿内茨克州（Donetsk），美国则承认顿内茨克州、克里米亚（Crimea）和卢甘斯克州（Lugansk）为事实上的俄罗斯领土。

在基辅和欧洲批评下，美方已对原案进行删减调整，目前最新内容尚未公开。