乌克兰总统提议向俄罗斯交换领土

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（法新社华盛顿11日电） 乌克兰总统泽伦斯基表示，他准备好与俄罗斯谈判交换领土。与此同时，俄罗斯今天释放一名美国囚犯，美国总统川普将此举描述为有意结束战争的善意姿态。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他已准备好进行严肃谈判。泽伦斯基14日将在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）上会见坚决反对向乌克兰提供援助的美国副总统范斯（JD Vance）。

泽伦斯基接受「卫报」（The Guardian）访问时表示：「我们将以一片领土交换另一片领土。」

泽伦斯基过去曾拒绝割让任何被俄罗斯侵占的领土，如今他表示自己已准备好以去年乌克兰突袭占领的俄罗斯库斯克州（Kursk）地区交换领土。

他承认，仅依赖欧洲伙伴，乌克兰将无法获得足够的安全保障。

他说：「没有美国的安全保障不是真正的安全保障。」

川普上任时矢言终结俄乌战争，可能会利用在前总统拜登领导下提供的数以十亿计美元军援，迫使基辅当局在领土上做出让步。

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天访问莫斯科，这是在川普上月重返白宫后，已知首次有川普政府官员访问俄罗斯。魏科夫成功促成美国公民佛盖尔（Marc Fogel）获释。佛盖尔自2021年以来因毒品指控被俄囚禁。

川普在谈到佛盖尔获释时对记者表示：「俄罗斯对我们非常友好。其实，我希望这是我们能结束这场战争的关系开端。」