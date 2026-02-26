乌克兰总统：下轮美乌俄三方会谈可能于3月初举行

afp_tickers

2 分钟

（法新社日内瓦26日电） 乌克兰官员与美国特使结束今天在日内瓦的会谈后，乌国总统泽伦斯基表示，他预期下一轮旨在结束俄乌战争的三方谈判，将于3月初在阿布达比举行。

在美国主导下，俄乌官员之前曾在日内瓦及阿布达比举行谈判，但始终未能就领土等关键症结点做出妥协。

乌、美双方今天在日内瓦会晤后，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，「今天的会议已为三边（会谈）形式做了更多准备」，且三边会谈「非常有可能」3月初在阿布达比举行。

他在例行晚间谈话中指出，「我们需要敲定在实质安全保障方面达成的每件事，并准备领导层级的会晤」，「这种形式可以解决许多问题」。他指的是与俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）会面的可能性。

长期以来，乌克兰政府一直表示，打破僵局的唯一途径就是乌俄领导人直接会谈，两位领袖上次会面是在2019年。

乌克兰首席谈判代表乌梅洛夫（Rustem Umerov）今天与美国特使魏科夫（Steve Witkoff）、库许纳（Jared Kushner）在日内瓦奢华的贝尔格四季酒店（Hotel des Bergues）会谈约6小时。

乌梅洛夫表示，这次会谈特别关注乌克兰战后重建议题。他说，「我们（与美方）详细拟定一份关于乌克兰重建的文件」，双方已为未来协议的基础谈妥立场。

俄罗斯经济特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今天也现身日内瓦严密戒备的谈判场地，但根据俄罗斯官方媒体，没有他与乌方会面的迹象。