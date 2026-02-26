乌克兰无人机制造商英国设厂 供应前线并深化国防合作

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦26日电） 英国政府今天表示，乌克兰无人机制造商Ukrspecsystems已在英格兰新设一座工厂，预计将有助于确保关键装备稳定供应给乌军。

英国国防部发表声明表示，Ukrspecsystems已为这项计画投资2亿7100万美元，包括在英格兰东部麦登豪（Mildenhall）设立生产工厂，以及在埃姆塞特（Elmsett）兴建一座测试场。

Ukrspecsystems英国公司负责人张伯伦（Rory Chamberlain）说：「自俄罗斯全面入侵乌克兰以来已过了4年，这座工厂提供了最重要的支持：稳定的供应、稳定的资源，以及对乌克兰持续不断的援助。」

其他乌克兰国防企业同样已在欧洲其他地区开设或计划设立生产地点，例如在丹麦与德国。

目前还不清楚这座英国工厂将生产哪一类型的无人机，但2014年成立的Ukrspecsystems以制造侦察无人机闻名。英国已为乌军采购了80架这类无人机。

英国国防部主责武装部队事务的政务次官波拉德（Luke Pollard）今天主持这座工厂的启用仪式，他说：「Ukrspecsystems新工厂展现对英国支持的信心，也凸显两国国防产业日益深化的合作。」