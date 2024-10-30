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乌克兰祭新一轮动员计画 拟再徵召16万人上战场

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（法新社基辅29日电） 乌克兰当局今天宣布启动新一轮动员计画，预计3个月内再徵召16万人入伍。同日，莫斯科攻下采矿中心塞利多韦，美国也证实北韩军队已进驻俄国库斯克地区。

俄军过去数周在乌东顿内茨克（Donetsk）地区迅速推进，今天宣布已「完全」攻下塞利多韦（Selydove），在俄军的无人机及火箭攻击下，当地约2.1万居民已逃离。

基辅当局和欧美各国越来越担心北韩与俄罗斯间的军事合作，克里姆林宫和平壤都未否认北韩军队已进驻俄罗斯的消息。

美国国防部今天表示，「少量」北韩部队已部署在毗邻乌克兰边境的俄罗斯库斯克（Kursk）地区，美方担心这些北韩官兵恐被派去对抗基辅军队。

五角大厦发言人赖德（Patrick Ryder）表示，据美国掌握的情报，「另有数千名（北韩军队）快要或即将抵达」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天和南韩总统尹锡悦（Yoon Suk-yeol）通话，同意深化合作。

尽管增加军队人力的议题并不讨喜，但近几个月来，随着人力短缺问题愈来愈严重，乌克兰国内正就这个问题展开讨论。

乌克兰国家安全与国防事务委员会秘书利特维年科（Oleksandr Lytvynenko）今天向国会表示，计划再徵召16万人入伍。一名法新社消息人士称，这次徵兵预计将在3个月内完成。（译者：张茗喧/核稿：陈政一）

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