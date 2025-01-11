乌克兰称活捉2名北韩战俘 在基辅审问中

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（法新社基辅11日电） 乌克兰政府今天表示，有关当局正在审问两名受伤的北韩士兵，并称两人是在俄罗斯库斯克州为莫斯科作战时被乌军俘虏。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体写道：「我军在库斯克州（Kursk）抓获北韩士兵。这两名士兵尽管负伤，但仍幸存下来并被带至基辅，现在正与乌克兰安全局（SBU）调查人员谈话。」

基辅并未提出他们是北韩人的直接证据，而法新无法独立核实战俘的国籍。俄罗斯与北韩目前尚未对乌克兰的说法作出回应。

乌克兰安全局指出，这两人告诉审问者，他们是经验丰富的陆军士兵，其中一人称自己被送至俄罗斯是为了受训，而非作战。

乌克兰安全局公布的影片显示，这两名男子躺在医院病床上，一人手缠绷带，另一人则是下巴裹着绷带。根据拘留中心的医生，前者的腿也骨折了。

乌克兰方面并未公布审问战俘的录音档，但表示他们是透过与南韩国家情报院（NIS）「合作」的韩语翻译接受审讯。 泽伦斯基今天谈到，活捉北韩士兵相当困难，因为「俄罗斯及其他北韩军人会杀害他们的伤员」，以掩饰「另一个国家参战的证据，也就是北韩」。

泽伦斯基还说，他将让媒体接触这两名战俘，因为「世界必须知道正在发生什么事」。

乌克兰安全局则称抓获这两人，为证明「北韩参与俄罗斯的战争」提供确凿证据。

乌克兰安全局提到，其中一名战俘带着「以别人姓名核发」的俄军身分证，另一人则没有携带文件。安全局展示了一张身分证，上面记载的是一名来自俄罗斯辖下与蒙古接壤的图瓦共和国（Republic of Tyva）的26岁男性。

乌克兰当局曾指称，俄罗斯为隐藏北韩士兵的存在，会发给他们假身分证，这些文件是从有大量少数民族居住的地区核发，例如图瓦共和国。