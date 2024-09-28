乌克兰：俄军无人机突袭边境城市医院 酿9死12伤

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（法新社基辅28日电） 根据乌克兰，俄罗斯今天以无人机突袭乌克兰边境城市苏米市（Sumy）的一家医院，造成9人死亡。对此，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）谴责莫斯科当局「对医院发动战争」。

苏米市隔着国境线与俄国库斯克州（Kursk）相望。乌军8月6日对库斯克州发动突袭，目标之一是在俄国境内建立一个「缓冲区」。

泽伦斯基在通讯应用程式Telegram发文写道：「俄罗斯以『见证者』（Shahed）自杀式无人机击中这座城市的一家医院」；当地政府指出，死亡人数已上升至9人，另有12人受伤。

这次袭击的时机正值泽伦斯基向西方盟友施压、要求允许使用长程精准武器深入打击俄国领土之际。他表示：「所有谈论这场战争的人都必须注意俄罗斯的打击目标，他们正在对医院，民用设施和人民的生命发动战争。」

乌克兰总理什米哈尔（Denys Shmygal）表示，这次袭击是「俄罗斯战争罪行的又一证据」。

从泽伦斯基发布的照片可以看到医院被毁入口上方，浓烟从窗户冒出，还有救援人员将病患抬下楼、以及对2名躺在地上的警察进行治疗的情况。

乌克兰空军指出，3架无人机今天早上袭击了苏米州首府苏米市，其中2架对医院发动攻击。

乌克兰官员表示，首次空袭发生后约1小时又出现另一次袭击，显然是针对救援行动，试图增加伤亡。