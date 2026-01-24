乌克兰：俄罗斯持续袭击 形同轰炸谈判桌

（法新社基辅24日电） 俄乌战争爆发将近4年之际，乌克兰、美国和俄罗斯代表在阿拉伯联合大公国首都阿布达比召开的终战会谈今天迈入第2天，但俄军仍于夜间发动致命袭击，基辅当局谴责这形同轰炸谈判桌。

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒体X平台发文写道：「为和平付出努力？在阿联举行三方会谈？外交？对乌克兰人而言，这不过又是一个经历俄罗斯恐怖行径的夜晚。」

西比哈表示，当乌美俄三国代表团在阿布达比会面，以推动美国领导的和平进程，俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）却冷酷地下令对乌克兰发动大规模飞弹攻势，「他的飞弹不仅击中我们的人民，也击中谈判桌」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，俄军于夜间发射「超过370架攻击无人机和21枚各式飞弹」。

乌克兰首席谈判代表乌梅洛夫（Rustem Umerov）的发言人证实，今天的第2轮三方会谈已结束。俄罗斯官媒也报导，俄国代表团已返回下榻饭店。

乌克兰、美国与俄罗斯官员昨天在阿联展开安全会谈，这是俄乌战争自2022年爆发以来，首次在美国介入下举行的三方会面。

根据泽伦斯基，乌克兰东部的顿巴斯（Donbas）领土议题目前是美乌之间最后一项尚待处理的问题。