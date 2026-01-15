乌干达大选 网路封锁投票受干扰

（法新社康培拉15日电） 技术问题干扰东非国家乌干达今天的总统选举投票，希望延续40年执政之路的总统穆塞维尼坦言，连他自己投票时也遭遇困难。与此同时，当地网路遭到封锁，警方则展开镇压行动。

现年81岁的穆塞维尼（Yoweri Museveni）完全掌控国家机器和安全体系，外界普遍预期，他将顺利赢得第7个任期。

这位昔日丛林战士面临歌手出身的现年43岁政治新星威恩（Bobi Wine）强力挑战。首都康培拉（Kampala）贫民窟是自封「贫民窟总统」的威恩大本营，那是他长大的地方。

威恩批评政府违反先前的多次承诺而于本周封锁网路，藉机「大量灌票」并且逮捕他所属政党干部。

因票匦迟未送达，以及验证选民身分的生物辨识机器故障，全国各地许多投票所作业延迟数小时。部分人士认为，机器故障与网路封锁有关。

反对党全国团结平台（National Unity Platform）秘书长鲁本戈雅（David Lewis Rubongoya）告诉法新社，「他们做的每一件事全都是有计画的骗局」，并说康培拉大部分地区「早上根本没有投票」。

穆塞维尼也坦承，连他自己投票时都遇到困难，并承诺展开调查。

他告诉记者：「我按压右手拇指指纹，机器没有反应。我换左手，还是不行。」穆塞维尼表示，最后机器扫描脸部才让他顺利投票。

威恩投完票后表示：「我们根本是在黑暗中举行选举。这一切就是为了方便当局舞弊。」他呼吁乌干达人民挺身抵抗。