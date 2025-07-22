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乌肃贪官员被捕　涉为俄从事间谍活动

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（法新社基辅21日电） 乌克兰安全局今天以为俄罗斯从事间谍活动的指控，拘留最高反贪污机构乌克兰国家反腐败局一名官员。这名官员遭控向亲俄前总统亚努科维奇的亲信交付机密情资。

虽然自2022年俄乌开战以来，双方都逮捕数以十计疑似间谍，但政府机关内部的间谍活动非常罕见。

乌克兰安全局（SBU）透过声明表示：「乌克兰国家反腐败局（NABU）中央办公室1名职员遭到拘留。他任职最精锐也最封闭单位D-2，并且为俄罗斯特种勤务进行刺探。」声明中未揭露这名职员的姓名。

乌克兰国家反腐败局表示正在进行「内部审查」，并「就乌克兰安全局这项行动的法律依据展开调查，包含他们对1名职员行使强制力」。

乌克兰国家反腐败局指出，先前曾与乌克兰安全局共同展开调查，未发现任何证据支持对该名职员的指控。

乌克兰安全局宣称该名职员曾将机密情资转交前总统亚努科维奇（Viktor Yanukovich）的安全部门副主管。2014年遭罢黜的亚努科维奇现居俄罗斯。

若罪名成立，该名职员将面临最高15年刑期。

乌克兰国家反腐败局于2014年亲欧洲革命之后成立，是基辅打击莫斯科支持的乌东分离主义势力同时，致力向欧洲靠拢所进行的改革其中一环。

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