乔治亚国会选举登场 攸关获准加入欧盟机率

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（法新社特比利西26日电） 俄罗斯南方邻国乔治亚今天举行国会选举，由于目前执政党「乔治亚之梦」朝亲俄立场倾斜的情况令人日益担忧，这场选举结果将决定民主刚起步的乔治亚是否继续朝欧洲化发展。

乔治亚亲西方反对派为了对抗「乔治亚之梦」（Georgian Dream）打压民主及愈来愈亲俄，在这次选举破天荒组成联盟。

选前民调显示，乔治亚反对党可赢得足够选票来组成联合政府，取代势力强大的亿万富豪艾万尼斯维利（Bidzina Ivanishvili）掌控的乔治亚之梦执政。

欧洲联盟（EU）之前已提醒拥有400万人口且具入盟候选国地位的乔治亚，这场国会选举结果攸关其获准入盟机率。

亲西方的乔治亚总统佐拉比契维利（Salome Zurabishvili）选前也说，投票结果将「决定乔治亚的未来」。在野的联合国家运动党（United National Movement）党魁波库查瓦（Tina Bokuchava）则承诺，今天会是「全国胜利的大好日子」。

这场选举将替有150席的乔治亚国会选出议员，投票所将在格林威治标准时间今天16时（台北时间27日0时）关闭，初步结果预计将在半夜陆续出炉。