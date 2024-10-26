立足瑞士 报道世界
登录

乔治亚国会选举登场 攸关获准加入欧盟机率

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社特比利西26日电） 俄罗斯南方邻国乔治亚今天举行国会选举，由于目前执政党「乔治亚之梦」朝亲俄立场倾斜的情况令人日益担忧，这场选举结果将决定民主刚起步的乔治亚是否继续朝欧洲化发展。

乔治亚亲西方反对派为了对抗「乔治亚之梦」（Georgian Dream）打压民主及愈来愈亲俄，在这次选举破天荒组成联盟。

选前民调显示，乔治亚反对党可赢得足够选票来组成联合政府，取代势力强大的亿万富豪艾万尼斯维利（Bidzina Ivanishvili）掌控的乔治亚之梦执政。

欧洲联盟（EU）之前已提醒拥有400万人口且具入盟候选国地位的乔治亚，这场国会选举结果攸关其获准入盟机率。

亲西方的乔治亚总统佐拉比契维利（Salome Zurabishvili）选前也说，投票结果将「决定乔治亚的未来」。在野的联合国家运动党（United National Movement）党魁波库查瓦（Tina Bokuchava）则承诺，今天会是「全国胜利的大好日子」。

这场选举将替有150席的乔治亚国会选出议员，投票所将在格林威治标准时间今天16时（台北时间27日0时）关闭，初步结果预计将在半夜陆续出炉。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
100
79 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
86
54 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团