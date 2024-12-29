乔治亚新总统卡韦拉什维利 政治危机中将宣誓就任

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（法新社特比利西29日电） 乔治亚新总统卡韦拉什维利（Mikheil Kavelashvili）今天将宣誓就任，不过即将卸任的总统与亲西方的反对派坚称卡韦拉什维利「非法当选」。

乔治亚自今年10月充满争议的国会选举以及政府决定搁置加入欧盟谈判以来，这个黑海国家一直处于动荡之中。

极右路线的卡韦拉什维利曾是前英超冠军曼城队（Manchester City）前锋。他是执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）忠诚支持者，由执政党控制的选举人团12月14日选出他担任新总统，出任国家名义上的领导人。

卡韦拉什维利的就任将让乔治亚的政治危机更形恶化；这场危机已引发大规模的亲欧盟示威。

最近一个月以来，乔治亚每天都有数千人走上街头，指责专制政府破坏了乔治亚加入欧盟的申请。抗议人士更计划于国会外举行新的集会，反对卡韦拉什维利就任。

这是乔治亚史上总统宣誓就任仪式首次在国会内闭门举行。

即将卸任的总统佐拉比契维利（Salome Zurabishvili），任期将随着新总统就任而结束，但她矢言在政府宣布进行新的国会选举前，她不会下台。

佐拉比契维利声称国会、政府与总统当选人「不合法」，反对党也拒绝进入新选出的国会。

佐拉比契维利22日向数万名抗议者发表谈话表示，选举「不合法」，重新选举将可以「解决此类危机」。

乔治亚总理科巴伊泽（Irakli Kobakhidze）11月28日宣布，乔治亚在2028年之前不会寻求开启加入欧盟的谈判。这项宣布引发1个月以来的大规模抗议，目前仍在持续。

佐拉比契维利受到抗议人士热烈欢迎，他们将她视为乔治亚加入欧盟的明灯。许多人矢言捍卫她，反对任何试图赶她下台的行为。

如果佐拉比契维利拒绝离开总统府，执政党「乔治亚之梦」将如何反应，目前尚不清楚。

总理科巴伊泽表示，佐拉比契维利如不搬出总统官邸「奥尔贝利亚尼宫」（Orbeliani Palace），将「构成刑事犯罪，可处多年徒刑」。