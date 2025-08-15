二战终战80周年日相致词再提「反省」

（法新社东京15日电） 今天是日本在第二次世界大战投降80周年（终战80周年）。日本首相石破茂致词表示，「绝不能再走错误道路，必须再次将那场战争的反省与教训深刻铭记于心」。这是时隔13年，日本首相再次在致词中使用「反省」一词。

日本政府上午于东京都千代田区的日本武道馆举办「全国战殁者追悼式」，日皇德仁、皇后雅子、首相等三权之长，及战殁者遗族等各界人士约4500人列席参加。与会者正午默祷一分钟后，德仁、石破茂与众议院、参议院议长等人相继致词。

德仁在致词中，与以往一样提及「深刻反省」，「殷切期盼不要再有战争惨祸」。他并首次提到「今后也要持续传述战中与战后的苦难」，彰显对记忆传承的重视。

自1994年时任首相村山富市表明「深刻反省」以来，直到2012年的野田佳彦，历任首相都曾在仪式致词时提及「反省」。但自2013年安倍晋三起，「反省」一词消失，且不再明确触及对亚洲国家的加害责任。其后的菅义伟与岸田文雄也未再提及「反省」。

至于「教训」一词的使用，岸田在2022至2024年的致词中，沿用安倍政权阁议决定的「战后70年谈话」，表示要「将历史教训深刻铭记于心」。这次石破使用的「反省」更为深入，反映出一定程度的「石破风格」。