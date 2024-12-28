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亚塞拜然客机坠毁哈萨克 调查指向「实体外部干扰」

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（法新社莫斯科27日电） 亚塞拜然交通部长纳比耶夫今天谈到，初步调查结果显示，本月25日坠毁哈萨克的亚塞拜然航空客机是遭遇实体「外部干扰」，进一步加深该班机是被俄罗斯防空系统击落的猜测。

亚塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架载有67人的客机，本月25日原定从亚塞拜然首都巴库（Baku）飞往俄罗斯城市格罗兹尼（Grozny），却在途中偏离航线，坠毁于哈萨克西部的阿克套市（Aktau）附近，机上38人罹难、29人生还。

俄罗斯联邦航空运输局局长今天提到，亚塞拜然航空客机试图降落时，格罗兹尼正遭乌克兰无人机攻击。对于有报导称俄军防空飞弹可能意外击落该班机，俄国总统府克里姆林宫（Kremlin）拒绝发表评论。

亚塞拜然政府的声明引述了事件调查内容，暗示巴库当局认为这架客机是在空中遇袭。

纳比耶夫（Rashad Nabiyev）告诉记者：「根据专家意见和目击者描述，得以推断曾发生外部干扰。」

且据生还者的说法，飞机在格罗兹尼上空时他们曾听见「3次爆炸」，纳比耶夫强调「有必要厘清是哪种武器」造成爆炸声响。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）也呼吁「彻查」此事，并将矛头指向俄罗斯。

泽伦斯基在社群媒体发文说：「进行彻查以确定真相，这是每条逝去的性命所应得的。我们可以看到，坠机现场有明确证据指出，俄罗斯应为这起悲剧负责。

俄籍幸存乘客拉希莫夫（Subkhonkul Rakhimov）告诉国营的今日俄罗斯电视台（RT），当飞机试图在雾中降落格罗兹尼，机外似乎发生「爆炸」，导致爆炸物碎片穿透机舱。

他说：「我不认为爆炸是在机内发生，因为我座位附近的机身外壳被炸飞了。」

亚塞拜然国会议员穆沙贝科夫（Rasim Musabekov）敦促俄罗斯为这起事件道歉，他也是国会的国际关系委员会成员之一。

穆沙贝科夫告诉法新，俄方应该接受并「惩处肇事人员，承诺不会再发生这类事件，表达后悔之意还有准备好支付赔偿费用。」

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