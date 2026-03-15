亚洲和大洋洲战略石油储备立即释出

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（法新社巴黎15日电） 国际能源总署今天指出，亚洲和大洋洲的战略石油储备将「立即」释出，美洲和欧洲则最快将于3月底开始释出。

国际能源总署（International Energy Agency, IEA）成员国于11日同意动用储备，以因应在中东的战争引发油价飙涨，成为至今为止规模最大此类行动。

IEA指出：「会员国已向IEA提交个别执行计画。这些计画显示，亚洲和大洋洲的IEA会员国将立即释出储备，美洲和欧洲的IEA会员国则预计3月底开始释出。」

IEA指出，全球一共将释出由政府管理的2亿7170万桶石油储备。

IEA表示：「在中东的这场战争造成全球石油市场史上最大规模供应中断。」

这是自从这个全球能源组织成立以来的第6次、也是自从2022年俄罗斯侵略乌克兰以来首次紧急释出储备。IEA指出，这是「重要而且受到支持的缓冲措施」。

已经宣布的储备释出计画尚未对油价产生显着影响。目前油价在每桶约100美元徘徊，创2022年以来新高，并且远高于战争爆发前的每桶低于70美元。

IEA同时表示，「确保流量恢复稳定的最重要因素是恢复船运正常通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）」。

自从2月28日美国和以色列对伊朗目标发动空袭以来，伊朗已经实质封锁此一战略性海峡。

IEA表示：「充分的保险机制和对船运的实体保护是恢复石油流动的关键。」