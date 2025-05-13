人权组织控英政府 供以色列战机零件轰炸加萨

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（法新社伦敦13日电） 人权组织和非政府组织今天将英国政府告上法院，指控其在加萨战争期间向以色列提供战机零件，违反国际法。

在国际特赦组织（Amnesty）、人权观察（Human Rights Watch）、乐施会（Oxfam）等组织的支持下，巴勒斯坦人权组织「真相」（Al-Haq）正寻求阻止政府出口英国制的洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）F-35战机零件。

法新社报导，以色列使用这款美国战机，对加萨和约旦河西岸造成毁灭性影响，而国际特赦组织英国分会负责人表示，英国允许向以色列出口这种关键零件，未能坚持其「法律义务…来阻止种族灭绝」。

以色列一再否认灭绝种族的指控。

这是这场持久法律战的最新发展阶段。目前并不清楚伦敦高等法院（London’s High Court）在展开为期4天的听证会后，将于何时作出裁决。

「全球法律行动网」（GLAN）的律师表示，他们是在2023年10月7日巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）突袭以色列，以色列旋即在加萨发动战争之后不久提起这项诉讼。

律师团说，英国政府曾在2023年12月和2024年4月和5月决定继续向以色列出售武器，直到2024年9月才暂停那些被评估为供以色列军队在加萨地区军事用途的武器出口许可。

据指出，英国新任工党政府在审视以色列遵守国际人道法的情况后，暂停了大约30件许可证，但部分禁令并不包括在英国制造的先进F-35隐形战斗机零件在内。

GLAN的律师布瑞斯柯（Charlotte Andrews-Briscoe）上周在新闻发布会上表示，英国政府「为了继续武装以色列，明显背离国内法律」，利用F-35战机向「加萨人民投掷数以吨计的炸弹」。（译者：纪锦玲）