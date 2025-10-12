人质将获释 以色列宣告战胜

（法新社耶路撒冷12日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯准备释放幸存人质之际，以色列今天宣布在战争中取得胜利。人质获释是美国总统川普加萨和平计画关键一步。川普将到埃及主持和平高峰会。

根据拟议的路线图，哈玛斯（Hamas）交还所有人质后，以色列将释放约2000名囚犯作为交换。

但直到今天深夜，谈判代表仍就最终安排进行激烈协商。两名哈玛斯消息人士告诉法新社，哈玛斯坚持以色列必须将7名巴勒斯坦领导高层纳入释放名单中。

尽管如此，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）对和平计画依然充满信心。

他引用圣经经文说：「这是令人动容的一夜、流泪和欢庆的一夜，因为明天我们孩子将回到我们国境。」

「我们一起达成巨大胜利，令全世界为之一惊的胜利…但与此同时我必须告诉大家，战斗尚未结束。」

以色列国防军总参谋长萨米（Eyal Zamir）同样宣称胜利。

他说：「我们过去两年施加的军事压力，配合相辅相成的外交措施，构成了对哈玛斯的胜利。」

尼坦雅胡办公室发言人贝卓西安（Shosh Bedrosian）表示，人质将于明天清晨开始获释，以色列「预期全部20名幸存人质将一同获释」。

贝卓西安指出：「一旦以色列确认预计于明天获释的我们所有人质已全数越境进入以色列，巴勒斯坦囚犯才会被释放。」

根据协议，哈玛斯将释放2023年10月7日跨境突袭时绑架、剩余的47名人质（包括生还与罹难者），并且预计会归还一名于2014年加萨战争中阵亡以军的遗骸。

美国总统专机空军一号（Air Force One）已经从华府附近的安德鲁联合基地（Joint Base Andrews）起飞。川普结束以色列之行后，将与埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持在埃及红海城市夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）举行的20多国领袖高峰会。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）、英国首相施凯尔（Keir Starmer）、义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）、西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）、约旦国王阿布杜拉二世（Abdullah II）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）都将出席。

以色列与哈玛斯官方则证实，两方官员都不与会。