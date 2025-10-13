人质获释欧盟肯定川普角色 将重启加萨埃及边境监测

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔13日电） 以色列人质获释，欧盟外交和安全政策高级代表卡拉斯今天肯定美国总统川普所扮演角色，欧盟将于16日重启加萨与埃及之间的拉法过境点民间监测任务，协助加萨停火。

卡拉斯（Kaja Kallas）在巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）根据协议释放首批以色列人质后于社群平台X发文说：「欧盟已准备好尽一己之力。这项监测任务能在推动停火协议发挥重要作用。」

欧盟的监测任务最初于2005年设立，当时用来协助监督拉法（Rafah）过境点。但自2007年哈玛斯掌控加萨后，任务被迫中止。

欧盟边境协助任务团（EUBAM）的监测团队负责在关键边境点提供中立的第三方，成员包括来自义大利、西班牙和法国的警方。这项任务曾在今年1月短暂恢复，但3月又再次暂停。

卡拉斯今天欢迎以色列人质获释，特别强调美国总统川普（Donald Trump）在「迈向和平的关键里程碑」中所扮演的角色，称川普「促成了这项突破」。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）另发声明表示，今天在夏姆锡克（Sharm El-Sheikh）举办、促成停战协议最终拍板的加萨高峰会，将成为「历史性的里程碑」。