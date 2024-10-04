从数字看美国大选 5、7、34+435、270

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿4日电） 2024美国总统大选将由谁入主白宫受到全球瞩目。法新社从摇摆州、选举人团、选民人数等面向整理几个重要数字，观察这场选举。

● 2

虽然也有其他多名独立候选人，不过这场选举最终还是会从两大党候选人中选出赢家：民主党的贺锦丽（Kamala Harris）或共和党的川普。

● 5

选举日：11月5日。传统上，选举日都在11月第一个星期一过后的第一个星期二举行。

● 7

7个摇摆州。这些摇摆州没有明显偏好哪个政党，意味着这些州为兵家必争。

无论贺锦丽或川普都设法拉拢亚利桑那、乔治亚、密西根、内华达、北卡罗来纳、宾夕法尼亚和威斯康辛州选民，将竞选重心摆在这些摇摆州，以确保胜选。

在激烈选战中，任何一个摇摆州的一小撮选票就可能左右最后结果。

● 34+435

选民在选举日不仅要决定谁入主白宫，也将选出新一届国会。

这次总计将选出34席联邦参议员和全部435席联邦众议员。

众议员任期为2年，目前众院多数党是共和党，贺锦丽的民主党希望这次可以拿下多数席位。

参议员任期为6年，参院100席中本届有34席将改选。共和党希望这次可以翻转局势，拿下参院多数。

● 270

美国民主是由「选举人团」这个特殊机制决定，选民并非直接投票给心目中的总统候选人，而是投给代表民主党或共和党（或其他政党或参选人）的538个选举人，再由得到最多选票的一组选举人行使总统投票权。

入主白宫的门槛为获得270张选举人票。

每个州的选举人票数都不同，计算方式是将各州应选的众议员数加上各州的两席参议员数。

比如说，乡村风的佛蒙特州只有3张选举人票，广袤的加州目前则有54张。

● 2亿4400万

根据华府的两党政策中心（Bipartisan Policy Center），今年合格选民人数为2亿4400万人。

其中有多少人将会投票不得而知。但是皮尤研究中心（Pew Research Center）表示，2018年和2022年期中选举，以及2020年总统大选，分别创美国数十年以来在期中和总统选举中的最高投票率。

皮尤研究中心在其网站写道：「约2/3（66%）合格选民2020年总统大选投下选票，为自从1990年以来任何一场全国性大选之最。」

根据美国人口调查与统计局（Census Bureau），那代表约1亿5500万选民。