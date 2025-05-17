以军大规模袭击加萨 启动新攻势初步阶段

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（法新社耶路撒冷17日电） 以色列军方今天表示，以军过去一天在加萨走廊（Gaza Strip）发动「大规模袭击」，这是对加萨展开新攻势的「初步阶段」一环。

以军在通讯软体Telegram以阿拉伯语发表声明说，这波攻击是「扩大在加萨走廊战事」的一部分，「目的是达成所有战争目标，包括让人质获释以及击败哈玛斯（Hamas）」。

加萨民防局稍早表示，以色列昨天空袭加萨造成100人死亡。

以军发动这波称为「犹太勇士战车行动」（Operation Gideon’s Chariots）的攻势，适逢以色列面临各界施压，要求解除对加萨援助的全面封锁，以换取巴勒斯坦武装组织哈玛斯释放一名美国和以色列双重国籍人质。

以色列在与哈玛斯休战两个月后，3月18日恢复在加萨的军事攻势。哈玛斯2023年10月突袭以色列，引发以哈战争。根据法新社依据官方数字统计，这场突袭造成以方1218人死亡，大多数是平民；251人遭掳为人质，其中57人仍留在加萨，以军说有34人已身亡。

加萨卫生部表示，自以色列3月18日恢复攻击以来，已有2985人丧命，使得战争死亡总数来到5万3119人。

以色列媒体昨天报导，尽管尚未正式宣布扩大行动，军方已根据政府本月稍早批准的计画加强攻势。

军方表示，以军过去24小时「击中加萨走廊各地超过150个恐怖目标」。