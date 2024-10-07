以哈战争满周年 哈玛斯武装侧翼称向以色列射火箭弹

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（法新社加萨市/耶路撒冷7日电） 以哈战争爆发至今1周年，哈玛斯武装侧翼今天声称朝以色列南部发射火箭弹；以军则说周年纪念活动开始短短数分钟后，加萨走廊至少朝以色列发射4枚抛射体。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）武装侧翼「艾兹丁．卡萨姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）发布声明说，所属战士向拉法边界关卡（Rafah Border Crossing）、克瑞沙洛边界关卡（Kerem Shalom Crossing），以及加萨走廊（Gaza Strip）边界霍尔特集体农场（Holit Kibbutz）等地的「敌人聚集处」发射火箭弹。

哈玛斯去年10月7日越境袭击以色列、引发以哈交战至今满1年。以色列军方今天表示，在周年纪念活动开始几分钟后，加萨走廊朝以国发射至少4枚抛射体。

以色列军方表示，当地时间清晨6时31分，以国靠近加萨走廊附近的几个社区响起警报后，以军侦测到发射自加萨走廊南部的4枚抛射体；其中3枚遭以色列空军（IAF）拦截，另外在以国郊外发现1枚掉落的抛射体。

军方还说，以色列北加利利区（Upper Galilee）也发布空袭警报，邻国黎巴嫩每天朝以色列发射火箭弹、不见停止迹象。以军正在黎巴嫩与什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）战士交火。

以色列军方今天稍早表示，另外拦截2个发射自以国东方的「可疑空中目标」。