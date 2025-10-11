以色列停火撤军 巴勒斯坦人踏上归途

（法新社巴勒斯坦自治区纽瑟拉特10日电） 以色列今天宣布在加萨走廊（Gaza Strip）停火并开始撤军，数十万名筋疲力竭的巴勒斯坦人陆续踏上归途，返回残破的家园。

随着以军撤离，巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）必须在72小时内释放仍扣押在加萨的人质。

与此同时，以色列公布计划释放的250名巴勒斯坦囚犯名单，以色列也将释放自2023年10月7日哈玛斯突袭以色列引发以哈战争以来拘留的1700名加萨居民。

●停火生效 约20万名巴勒斯坦人北返家园

以色列军方表示他们已于中午停火，「为落实停火协议及人质归来做准备」。美国国防部3小时后证实，以色列依照美国总统川普和平计画完成第一阶段撤军。尽管如此，以军仍控制加萨走廊约53%地区。

随着停火生效，大批巴勒斯坦人开始从加萨走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）往北跋涉，返回残破的家园。他们两年来饱受猛烈轰炸与联合国警告的饥荒威胁。救援人员也开始从大片瓦砾堆中寻回数十具遗体。

加萨民防局证实，以色列军队和装甲车陆续从加萨市（Gaza City）和汗尤尼斯的前线撤离。不过以色列警告，部分区域仍禁止进入，巴勒斯坦人应避开以军调整加萨走廊部署时的行动路线。

加萨民防局发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）表示，自停火生效以来，约有20万名巴勒斯坦人返回北部。

一名32岁加萨居民在汗尤尼斯告诉法新社：「我们将回到自己的地方，身心伤痕累累，但仍感谢真主让我们有今日。」另一名39岁民众准备返回位于加萨市的家，他说「我只希望家还没被毁…我们只盼这场战争永远终结，再也不用逃难」。

●以哈换囚计画启动 家属期待团圆

经历两年残酷战争，以色列人质家属也希望川普推动的停火能持续下去。川普也对停火能「维持」表达信心，他告诉媒体，以色列与哈玛斯「都已厌倦战斗」。

哈玛斯两年前突袭以色列时掳走251名人质，当中仍有47人被扣押在加萨走廊。根据川普推动的停火协议，哈玛斯将释放剩余的47名人质，不论生死。另外，预计一名自2014年起在加萨遭扣押人质的遗骸也将归还。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室今天清晨前宣布，政府已批准人质获释协议架构。

尼坦雅胡说：「两年前的妥拉节（Simhat Torah），原该是以色列公民欢庆佳节，却成为全国哀悼日。但在上帝的帮助下，今年的妥拉节将成为举国欢庆所有被劫持的兄弟姊妹归来的日子。」

人质奥赫尔（Alon Ohel）家属表示「我们得知协议达成时喜极而泣」，并说他们「万分激动」，热切等待奥赫尔回家团圆。

●各方反应与未来挑战仍待解决

哈玛斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）和巴勒斯坦人民解放阵线（PFLP）在联合声明中表示，他们已让以色列逼使巴勒斯坦人流离失所的目标遇挫。

声明说：「谈判进程和协议执行机制仍须国家高度警惕和全天候密切监控，确保这个阶段取得成功。我们将持续本着负责任态度与调停人士合作，确保占领方必须保障我们人民权益，结束他们的苦难。」

义大利表示，欧盟驻拉法（Rafah）边境援助团将于14日重新开放加萨与埃及之间的徒步过境点。

英国、法国与德国领袖敦促联合国安全理事会力挺美国支持的加萨和平计画。

川普证实13日将在埃及会晤「许多领袖」，讨论加萨未来发展，并表示他相信这次停火能为中东带来更广泛的和平。

尽管以色列和加萨多处出现庆祝场面，世界领袖也纷纷致贺，许多问题仍悬而未决，包括哈玛斯解除武装，以及川普领导加萨过渡当局相关计画。

哈玛斯高层官员哈姆丹（Osama Hamdan）接受卡达媒体访问时表示，哈玛斯拒绝接受过渡当局计画。