以色列停火首阶段拟释囚737人

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（法新耶路撒冷18日电） 以色列政府今天批准分3阶段执行的加萨停火与人质释放协议，以国司法部表示，作为协议第1阶段的一环，将释放737名囚犯及被拘留者，其中包括巴勒斯坦武装团体前领导人。 以色列司法部于官网发表声明指出，「政府批准」释放目前被以色列监狱管理局（Israel Prison Service, IPS）关押的「737名囚犯和被拘留者」。

以色列司法部公布的名单包含男性、女性及儿童，且根据司法部，这些人直到当地时间明天下午4时才会获释。 以色列先前曾公布一份有95名巴勒斯坦囚犯的释放名单，其中多为女性，以交换被巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）挟持于加萨走廊（Gaza Strip）的以国人质。 新扩充的释囚名单，包括知名激进分子领袖苏贝迪（Zakaria Zubeidi），他是巴勒斯坦解放组织（PLO）内最大政党法塔赫（Fatah）的武装支派艾格撒敢死队（Al-Aqsa Martyrs Brigade）的前领导人。

巴勒斯坦左派议员贾拉尔（Khalida Jarar）也在获释之列，她曾多次遭以色列逮捕关押。贾拉尔是巴勒斯坦人民解放阵线（PFLP）的要角，而PFLP被以色列、美国与欧盟列为「恐怖组织」。 与哈玛斯关系密切的两名消息人士告诉法新社，即将获释的首批以色列人质包含3名以国女兵。

然而，由于哈玛斯认为任何达兵役年龄且服完义务兵役的以色列人都是士兵，前述说法也适用已经退役的平民。

哈玛斯预计在停火协议第1阶段释放33位以色列人质，根据法新社掌握的名单，前面3人都是不到30岁的女性，2023年10月7日哈玛斯对以国发动袭击时，她们并没有在服兵役。