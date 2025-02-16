以色列内阁将讨论加萨第2阶段停火

afp_tickers

4 分钟

（法新社耶路撒冷16日电） 美国国务卿卢比欧和以色列总理尼坦雅胡在对巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯和伊朗的立场上统一战线后，以色列安全内阁明天将讨论加萨走廊下一阶段停火事宜。

卢比欧（Marco Rubio）上任后首访中东，抵达以色列，并且预定明天前往沙乌地阿拉伯。

他说：「哈玛斯（Hamas）不可以继续以军事力量或政府势力而存在…他们必须遭到歼灭。」在一纸脆弱停火协议于1月19日生效前，哈玛斯和以色列已进行逾15个月战斗。

站在卢比欧身边的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，两个盟友「有共同策略」，如果所有人质继续被好战分子扣押在加萨走廊（Gaza Strip）的话，「地狱之门就会敝开」。

哈玛斯昨天释放3名以色列人质，交换369名巴勒斯坦囚犯获释，这是根据停火协议进行的第6波这类行动。

以色列和哈玛斯交相指控对方违反停火协议。由美国掌控饱受战火摧残的加萨，并且重新安置逾200万居民的这项川普广受谴责提议为协议落实平添压力。

尼坦雅胡说：「我们讨论川普为加萨未来所提的大无畏愿景，将共同致力确保这项愿景成为现实。」川普提出将加萨打造成为「中东的蔚蓝海岸」愿景。

然而，沙乌地阿拉伯和其他阿拉伯国家反对他的提议，支持建立毗邻以色列的巴勒斯坦国，这也获得国际社会多数支持。

埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天表示，建立巴勒斯坦国才是中东持久和平的「唯一保证」。

访问沙乌地之后，卢比欧也将走访阿拉伯联合大公国。

美国一直在推动沙乌地承认以色列的这项历史性协议，但是川普的加萨计画使得相关工作为之复杂化。利雅德一再表示，采取这类行动之前，巴勒斯坦国建国工作必须有所进展。

哈玛斯和以色列为期42天的第一阶段停火上周几乎瓦解。

自从上个月休战以来，已有19名以色列人质和逾1000位巴勒斯坦囚犯获释。

第2阶段停火目的在确保更持久性地结束战争。哈玛斯官员和另一位知情人士指出，相关谈判可能本周在卡达首都杜哈展开。

以色列总理办公室表示，尼坦雅胡明天将主持安全内阁会议，商讨第2阶段停火事宜，并表示他明天同时会派遣谈判人员前往埃及首都开罗，商讨「继续落实」第一阶段停火，强调内阁会议结束后将就「第2阶段停火谈判」向谈判团队下达「进一步指示」。