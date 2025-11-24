以色列军方击毙真主党军事领袖 伊朗：公然违反停火协议

（法新社德黑兰24日电） 伊朗今天针对以色列击杀真主党（Hezbollah）军事领袖的行动，表达强烈谴责。这名指挥官昨天在黎巴嫩首都贝鲁特遭到以军空袭狙杀。

伊朗外交部在声明中表示：「伊朗外交部强烈谴责这起懦弱的刺杀行动，殒命的黎巴嫩伊斯兰抵抗运动伟大指挥官塔巴泰白（Haytham Ali Tabatabai）是令人景仰的烈士。」

真主党稍早也证实「伟大指挥官」塔巴泰白已遭以军袭击殉难。

以色列和真主党自2024年11月宣布停火、试图结束一年多敌对行动以来，塔巴泰白是迄今被以军击杀的真主党最高阶指挥官。

伊朗外交部指出，以军此次袭击「公然违反2024年11月达成的停火协议，更是对黎巴嫩的国家主权极其严重的侵犯」。

塔巴泰白在黎巴嫩公众中知名度不高，他是停火后被选任的新一批指挥官之一，负责带领真主党。

自停火以来，以色列多次对黎巴嫩发动空袭，并表示其目标为真主党成员及其基础设施。

伊朗是真主党的主要支持者，但真主党近期因与以色列的新一轮冲突，以及叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权被推翻后，失去由陆路通往伊朗的道路，实力遭大幅削弱。

对伊朗本身而言，冲击同样明显。今年与以色列爆发的12天冲突中，伊朗的核设施曾遭以军与美军打击。