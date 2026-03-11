以色列发动新一波空袭 锁定黎巴嫩贝鲁特南郊

afp_tickers

3 分钟

（法新社贝鲁特10日电） 以色列军方警告黎巴嫩民众撤离后，今天对贝鲁特南郊与黎巴嫩南部发动新一波空袭。黎巴嫩有关当局表示，已有近76万人登记为流离失所者。

美国与以色列联手空袭击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）后，获伊朗支持的武装组织真主党（Hezbollah）上周攻击以色列，把黎巴嫩拖入中东战争。

尽管2024年达成停火，以色列仍持续锁定真主党发动空袭，如今更在黎巴嫩各地发动一波波攻击，并派遣地面部队进入边界地区。

黎巴嫩国家通讯社（National News Agency）报导，首都贝鲁特南郊地区今天遭遇多次空袭，当地为真主党势力范围。法新社影像服务AFPTV画面显示，此区升起浓烟。以军表示，已开始「打击真主党在当地的基础设施」。

黎巴嫩卫生部指出，南郊附近有一辆机车遭击中，造成一人死亡。

在黎巴嫩南部，黎巴嫩国家通讯社报导，「以色列敌军」在靠近泰尔（Tyre）的阿巴西耶（Abbassiyeh）「发动空袭」。稍早，以色列军方已警告将攻击当地一栋建筑以及沿岸城市锡登市（Sidon）。

黎巴嫩国家通讯社指出，在南部小镇朱瓦亚（Jwaya），以色列的空袭造成镇长与一名镇议员丧命。

真主党发表声明表示，旗下战士已在南部边境城镇基安（Khiam）与奥代塞（Odaisseh）附近攻击以军，并朝以色列发射火箭，包括海法（Haifa）南方的一处「飞弹防御阵地」。

真主党稍后又表示，正在边境城镇艾塔龙（Aitaroun）附近一带，「使用轻型与中型武器」与以军交战。

黎巴嫩有关当局昨天说，自3月2日以来，以色列的攻击造成至少486人丧生、1300多人受伤，今天进一步指出，目前已有75万9300人登记为流离失所者，其中12万2600人待在避难所。