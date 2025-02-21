以色列发生巴士爆炸案 尼坦雅胡下令加强约旦河西岸反恐

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（法新社耶路撒冷21日电） 以色列中部昨天有3辆巴士爆炸，未传出任何伤亡。以色列总理尼坦雅胡办公室今天表示，尼坦雅胡下令针对约旦河西岸占领区「加强打击恐怖主义中心的行动」。

警方表示，以色列贝特雁市（Bat Yam）昨晚有3辆巴士上的装置被引爆，另有2个装置被拆除。以色列国防部长卡兹（Israel Katz）指控「巴勒斯坦恐怖分子」策划这起爆炸事件。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室今晨在社群媒体上表示，尼坦雅胡已与高层官员完成安全评估，下令展开新一波反恐行动，并加强国内各城市的维安措施。

尼坦雅胡办公室在社群平台X写道：「总理已下令以色列国防军（IDF）对朱迪亚-撒马利亚区（Judea and Samaria）的恐怖主义中心加强行动。」以色列将辖下的约旦河西岸（West Bank）地区称为朱迪亚-撒马利亚区。

「总理也命令以色列警方和国内安全局在以色列各城市针对更多攻击提升预防行动。」

警方在声明中表示，这起「疑似恐怖攻击」发生后，已派遣大批警力搜寻犯嫌。

声明还提到：「警方拆弹小组正检验其他可疑物品。我们呼吁大众不要前往这些区域，保持警戒，留意任何可疑物品。」

以色列媒体报导，全国巴士司机都被要求停驶并检查车辆，看是否有其他爆裂物。

以色列中部警方指挥官萨格罗夫（Haim Sargarof）在电视转播的简报会中说，引爆巴士的装置与在约旦河西岸发现的装置类似。

以色列军方数周来几乎每天突袭约旦河西岸城市及难民营，以搜捕巴勒斯坦武装分子。

联合国表示，以军行动导致4万名以上巴勒斯坦人流离失所。

以色列自1967年起占领约旦河西岸，此地暴力情事于2023年10月爆发以色列和哈玛斯（Hamas）战争后不断恶化。

法新社依据约旦河西岸雷马拉（Ramallah）的巴勒斯坦卫生部提供的数字做出统计，自加萨走廊（Gaza Strip）以哈战争开打以来，约旦河西岸至少有897名巴勒斯坦人命丧以军或屯垦者之手，包括武装分子。

以色列官方数据显示，同期至少有32名以色列人因巴勒斯坦人的攻击或以军于约旦河西岸行动衍生的冲突而身亡，包括一些军人。