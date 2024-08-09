以色列同意8/15恢复加萨停火谈判

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（法新社加萨走廊8日电） 在区域紧张情势陡增之际，以色列总理尼坦雅胡办公室今天表示，应美国、卡达、埃及调停人的要求，已同意于本月15日恢复加萨走廊（Gaza Strip）停火协议谈判。

巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）在加萨走廊控制的民防机关表示，以色列今天轰炸两所学校，造成18人丧命；伊朗也指控以色列企图在中东地区扩大战争。

哈玛斯去年10月7日突袭以色列，引发双方交战迄今10个月，继去年11月短暂停火一周后，美国、卡达和埃及调停人极力促成第2次停火。

美国等3国领袖今天在联合声明中，邀请交战双方于本月15日在杜哈（Doha）或开罗（Cairo）恢复谈判，「以弭平所有剩余的隔阂，并刻不容缓地执行协议」。

他们说，架构好的协议现已摆在台面上，只剩执行细节待敲定，调停人已准备好「提出最终过渡方案」以解决剩余的问题。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室今天稍晚表示，以色列将于15日派谈判团队「到商定地点，以决定执行协议的细节」。

美国总统拜登政府一名高阶官员说，协议不太可能于15日当天签署，「还有很多工作要做」，但以色列「很愿意接受」谈判的想法；这名不愿具名的官员否认尼坦雅胡拖延协议的说法。

在哈玛斯政治领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）上月31日在伊朗首都德黑兰（Tehran）遇刺身亡后，辛瓦（Yahya Sinwar）获任命为新领袖。据说辛瓦策划了去年10月7日对以色列的袭击行动，引发各界担心本就不顺利的谈判变得更加艰难。