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以色列极右派部长：若批准停火协议 将与党内同僚退出内阁

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（法新社耶路撒冷16日电） 以色列极右派国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）今天表示，如果加萨停火与人质释放协议获得批准，他和党内同僚将退出内阁，但他们不会退出执政联盟。

他在今晚举行的记者会上表示：「如果这项不负责任的协议获得批准并实施，犹太力量党（Jewish Power）将不再是政府的一部分，且会弃之而去。」他同时表示，若停火协议破局，他们可能会改变立场。

他说：「如果为了实现尚未达成的战争目标，而重启对（巴勒斯坦武装组织）哈玛斯（Hamas）的战争，并加强力度，我们将重新加入政府。」

班吉维尔与另外两名犹太力量党的议员都在以色列内阁中任职，他们在总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）于以色列国会拥有68席的执政联盟中占6席。 即便班吉维尔扬言退出内阁，他仍表示，犹太力量党「不会推翻尼坦雅胡」。

班吉维尔也呼吁极右派财政部长、宗教锡安主义党（Religious Zionism）领袖史莫特里奇（Bezalel Smotrich）辞职。

史莫特里奇稍早曾表示，停火协议对以色列的安全造成「危险」。

班吉维尔发表上述言论后，尼坦雅胡所属的联合党（Likud）在声明中表示：「无论谁瓦解右翼政府，都将永远蒙羞。」

声明还指出，停火协议将有助以色列让「存活的人质获释人数达到最多…并实现能够保证以色列未来世代安全的成就」。

班吉维尔和史莫特里奇都曾一再要求继续加萨走廊（Gaza Strip）的战争，班吉维尔甚至表示，他先前曾多次阻止达成停火协议。

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