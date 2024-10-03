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以色列特拉维夫恐攻增至7死 哈玛斯支翼宣称犯案

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列商业中心特拉维夫本月1日发生枪击和刺人恐怖攻击，死亡人数增至7人。哈玛斯武装支翼「艾兹丁．卡萨姆旅」今天声称犯下此案。

法新社报导，这起枪击兼挥刀砍人案，发生在伊朗向特拉维夫（Tel Aviv）周遭多个目标发射约180枚飞弹之前不久。此案也是巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日跨境攻击以色列之后，最致命的攻击行动之一。

「艾兹丁．卡萨姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）今天发布声明表示，来自约旦河西岸（West Bank）城镇希布伦（Hebron）的战士应为雅法（Jaffa）地区的「英勇行动」负责。这起恐攻的发生地点邻近特拉维夫雅法区的1个轻轨车站。

声明称，「本次攻击适逢伊朗对该实体（指以色列）心脏地带的沉重打击」。意指1日晚间伊朗对以国的飞弹攻击。

根据艾兹丁．卡萨姆旅的说法，犯案的2名战士米斯克（Mohammed Misk）与哈莫尼（Ahmed al-Haimoni）设法「渗透进入我们被占领的土地」。

以国警方昨天稍早表示，由于1名受害者伤势过重，送医后不治身亡，雅法攻击事件的死亡人数增至7人。事发当日，警方称有17人受伤。

以国媒体报导，罹难者包括3名本国人、1名乔治亚人，此外还有希腊和摩尔多瓦公民。

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