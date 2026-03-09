以色列直升机突袭东黎巴嫩 真主党与以军交火

（法新社贝鲁特9日电） 伊朗支持的黎巴嫩政治及军事组织真主党今天说，正在与透过直升机自叙利亚边界降落在黎巴嫩东部的以色列部队交战，这是最近与以色列冲突爆发以来第2度出现类似行动。

真主党（Hezbollah）上周为了报复伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以联合空袭中身亡，向以色列发动攻击，导致黎巴嫩卷入这场中东战争。

尽管2024年双方曾达成停火协议，以色列仍持续对真主党发动攻击，上周不仅在黎巴嫩各地多次空袭，还派遣地面部队进入边境地区。

真主党今天发表声明指出，侦测到「约有15架以色列直升机」从叙利亚侧的边界进入黎巴嫩东部，这个区域是真主党势力范围。

声明并称，真主党武装人员「以适当武器攻击直升机及渗透部队，双方目前仍在交火中」。

黎巴嫩国家通讯社（National News Agency, NNA）稍早报导，「在纳比席特镇（Nabi Sheet）郊外出现激烈冲突，以击退搭乘直升机空降的以色列部队」。

纳比席特镇所在的贝卡（Bekaa）地区两名真主党官员告诉法新社，击落1架以色列直升机。以色列军方目前尚未对此事件发表评论。

在真主党据点、贝鲁特南郊地区，法新社记者今天表示听到巨响，并看到该地区冒出浓烟。

以色列军方发布简短声明指出，军方「轰炸了真主党恐怖组织在贝鲁特的相关设施」。