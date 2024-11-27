以色列真主党停火生效 黎巴嫩采取措施对黎南部署部队

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（法新社贝鲁特27日电） 在以色列与什叶派基本教义政治和军事组织真主党今天停火生效数个小时后，黎巴嫩军方指出，正「采取必要措施」对黎南部署部队，并且警告从前线区域流离失所的民众，在以军撤离之前不要重返家园。

军方在声明中指出：「随着停火生效，军方正采取必要措施完成对南部的部署。军队指挥部呼吁，公民重返已经遭到以色列敌军渗透的前线村庄和城镇之前，先等待他们撤离。」

这项停火协议已于当地时间27日凌晨4时（台湾时间上午10时）生效，有望永久结束以色列对黎巴嫩城镇袭击、停止在黎南和以色列北部地区已经进行超过一年的战斗。

美国总统拜登表示，以色列和真主党（Hezbollah）的协议内容涵盖以军于未来60天自黎南撤军，以及黎巴嫩军方掌控当地，以确保真主党不会重新建军。

数以千计民众则开始设法重返他们位在黎南各地的家园，很多人比出「胜利」手势。对他们而言，能够重返家园这件事本身就是个胜利。

不过报导指出，以色列军队已经表示，在以军仍有行动，以及他们发布撤离令的那些村落，民众仍不可以重返。因此想要重返黎南家园的民众能够有多少进展，仍不得而知。

停火协议规范，黎军将于60天期间对流经黎南的利塔尼河（Litani River）以南进行部署。

那整个区域将会清除真主党战士和真主党基础设施，在边界附近行动的以军则将逐步撤离，以贯彻联合国安全理事会第1701号决议。

许多人对于以黎关系有一个新的开始审慎乐观，但也有人担心以色列可能只是拖延时间，等待美国总统当选人川普上任，届时他们会有更大自主权对真主党采取行动。