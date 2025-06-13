以色列空袭伊朗 各国反应一次看

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（法新社华盛顿13日电） 以色列猛烈轰炸伊朗，袭击包括核设施和军事基地等100个目标，并击毙包括核子科学家和武装部队参谋总长在内的高阶官员后，世界领袖今天呼吁双方克制，避免冲突。

以下法新社整理国际间的反应：

●美国：伊朗不能拥有核弹

美国总统川普告诉福斯新闻（Fox News），他事前就知道以色列将袭击伊朗，并表示：「伊朗不能拥有核弹，我们希望他们重返谈判桌。我们拭目以待。」川普还说：「如果伊朗报复，美国已准备好保卫自己和以色列。」

●联合国：双方克制 避免冲突

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）透过发言人向以色列与伊朗喊话，敦促双方「展现最大程度的克制，不惜一切代价避免陷入更深层的冲突，这是区域难以承受的情况」。

●中国：深表忧心

中国外交部发言人林剑表示：「中方…对这种行动可能带来的严重后果深表忧心」，并呼吁「有关各方采取行动，促进地区和平稳定，避免紧张局势进一步升高」。

●法国：各方克制 避免局势升高

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群媒体平台X发文写道：「我们呼吁各方保持克制，避免任何可能破坏区域稳定的局势升高。」

●哈玛斯：对区域稳定带来威胁

伊朗支持的巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）说：「这项侵略行为升高局势危险性，对区域稳定带来威胁。」哈玛斯2023年10月袭击以色列，引发加萨战争。

●土耳其：终止侵略行动

土耳其外交部在声明中说：「以色列必须立即终止可能导致进一步冲突的侵略行动。」

●英国：各方退一步 降低紧张局势

英国首相施凯尔（Keir Starmer）发表声明说：「这些袭击的报导令人担忧，我们敦促各方退一步，降低紧张局势。局势升高对区域内任何人都没好处。」

●叶门「青年运动」：挺伊朗发展核计画

伊朗支持的叶门叛军「青年运动」（Huthi）在社群媒体Telegram发文称，他们支持「伊朗全面合法发展其核计画的权利」，「我们强烈谴责以色列对伊朗的残酷侵略，并支持伊朗透过所有可能手段反击的全面合法权利」。