The Swiss voice in the world since 1935
登录

以色列空袭伊朗 各国反应一次看

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社华盛顿13日电） 以色列猛烈轰炸伊朗，袭击包括核设施和军事基地等100个目标，并击毙包括核子科学家和武装部队参谋总长在内的高阶官员后，世界领袖今天呼吁双方克制，避免冲突。

以下法新社整理国际间的反应：

●美国：伊朗不能拥有核弹

美国总统川普告诉福斯新闻（Fox News），他事前就知道以色列将袭击伊朗，并表示：「伊朗不能拥有核弹，我们希望他们重返谈判桌。我们拭目以待。」川普还说：「如果伊朗报复，美国已准备好保卫自己和以色列。」

●联合国：双方克制 避免冲突

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）透过发言人向以色列与伊朗喊话，敦促双方「展现最大程度的克制，不惜一切代价避免陷入更深层的冲突，这是区域难以承受的情况」。

●中国：深表忧心

中国外交部发言人林剑表示：「中方…对这种行动可能带来的严重后果深表忧心」，并呼吁「有关各方采取行动，促进地区和平稳定，避免紧张局势进一步升高」。

●法国：各方克制 避免局势升高

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群媒体平台X发文写道：「我们呼吁各方保持克制，避免任何可能破坏区域稳定的局势升高。」

●哈玛斯：对区域稳定带来威胁

伊朗支持的巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）说：「这项侵略行为升高局势危险性，对区域稳定带来威胁。」哈玛斯2023年10月袭击以色列，引发加萨战争。

●土耳其：终止侵略行动

土耳其外交部在声明中说：「以色列必须立即终止可能导致进一步冲突的侵略行动。」

●英国：各方退一步 降低紧张局势

英国首相施凯尔（Keir Starmer）发表声明说：「这些袭击的报导令人担忧，我们敦促各方退一步，降低紧张局势。局势升高对区域内任何人都没好处。」

●叶门「青年运动」：挺伊朗发展核计画

伊朗支持的叶门叛军「青年运动」（Huthi）在社群媒体Telegram发文称，他们支持「伊朗全面合法发展其核计画的权利」，「我们强烈谴责以色列对伊朗的残酷侵略，并支持伊朗透过所有可能手段反击的全面合法权利」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
32
53 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
12
13 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团