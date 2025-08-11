以色列空袭加萨市 击毙半岛电视台5记者

（法新社加萨市11日电） 以色列军方表示，昨天对加萨市的空袭中，军方锁定并击毙1名假扮半岛电视台（Al Jazeera）记者的巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）小组领袖。

以色列军方透过声明表示：「夏立夫曾担任恐怖组织哈玛斯底下一个恐怖活动小组的领袖，曾负责推进针对以国平民和以色列国防军（IDF）部队的火箭弹攻击。」以军并指出，有情报和在加萨发现的文件为证。

半岛电视台（Al Jazeera）驳斥这个说法；夏立夫生前也已否认以色列指涉他与哈玛斯有关系的说词。 加萨官员和半岛电视台表示，加萨市东部的西法医院（Shifa Hospital）附近一座帐篷遭受攻击，4名半岛电视台记者和1名助理身亡，记者夏立夫（Anas Al Sharif）是其中1人。

根据半岛电视台，其他罹难记者包含克雷克（Mohammed Qreiqeh）、札赫（Ibrahim Zaher）以及诺法尔（Mohammed Noufal）。

夏立夫之前为路透社团队效力。这个团队于2024年凭藉以哈战争相关的强烈影像，抱回美国新闻界最高荣誉「普立兹奖」（Pulitzer Prize）的突发新闻摄影奖项。

半岛电视台也说，夏立夫曾在社群媒体留下一条讯息，待他离世后才公布，内容写道：「…我毫不犹豫传递真相，不做任何扭曲或不实陈述，但愿神为那些依然保持沉默的人作证。」